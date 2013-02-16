PS4'ten fotoğraf basına sızdı

İngiliz basınında Sony’nin son oyun konsolu PlayStation 4’ün tasarımı olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı.



En popüler oyun konsollarından PlayStation’ın dördüncü sürümünü çıkaracağı haberleri geçen haftalarda yayımlanmıştı.

Şimdi de İngiliz basınında yeni oyun konsoluna ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda, PlayStation 3 DualShock cihazıyla benzer bir tasarım gibi görünen yeni modelde Başla ve Seç tuşları yerine dokunmatik farenin yer aldığı görülüyor.

Oyun tutkunlarının yakından takip ettiği Kotaku sitesi fotoğrafların doğru olduğunu söyledi ve şirket içinden kaynaklardan elde edildiğini belirtti.

Ancak bu fotoğrafların cihazın nihai tasarımına ait olup olmadığı doğrulanmadı.