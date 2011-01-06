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Yaşam

PS3'ÜN DE ŞİFRESİNİ KIRDILAR ANKARA (A.A)

06 Ocak 2011 01:25

-PS3'ÜN DE ŞİFRESİNİ KIRDILAR ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Sony firmasının ürettiği Playstation 3 oyun konsolunun çok güvenli olduğu belirtilen güvenlik şifresi bir grup hacker tarafından kırıldı. Kendisine "fail0verflow" adını veren bilgisayar korsanı Berlin'de kısa süre önce düzenlenen 27. Kaos İletişim Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Sony'nin çok satan PS3 oyun konsolu için programları çalıştırmakta ve makineye yazılımı yüklemekte kullandığı özel güvenlik anahtarına girmeyi başardığını bildirdi. Böylece oyun konsolunda potansiyel olarak korsan oyunlar da dahil her türlü yazılımı çalıştırmak mümkün olacak. Sony şirketinden bir kaynak ise gelişmenin üzerine, güvenlik şifresinin kırılmasıyla PS3'te orijinal olmayan herhangi bir programın rahatlıkla çalıştırılabileceğini belirterek, bir Blu-ray diskine kaydedilmiş PS3 oyunlarının orijinal oyun gibi çalışacağını kaydetti. Geçen yıl Nintendo'nun oyun konsolu Wii'yi de hackleyen grup, korsan oyuna karşı olduğunu ve kırdıkları şifre ile ilgili özel bir yazılım yayımlamayı planlamadığını açıklarken, iPhone'un şifresini kıran GeoHot lakaplı bir Amerikalı bilgisayar korsanının ise PS3'ün ana kilidini bulup çıkartan benzer bir yöntem kullandığı ve bunu internette yayımladığı belirtiliyor.

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