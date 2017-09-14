Provada Petkim güldü

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde yeni sezon öncesi zirve hesapları yapan Ege temsilcileri Petkimspor ve Akhisar Belediyespor\'un hazırlık maçında gülen taraf 72-63\'lük skorla ev sahibi Petkim oldu.

İlk periyodu 17-17 beraberlikle geçilen müsabakanın ilk yarısını 37-35 Akhisar Belediyespor galip bitirdi. Son 10 dakikaya 53-48 önde giren Petkimspor, pota altı basketlerle arayı açıp müsabakayı 72-63 kazandı. Petkim\'de Ümit Sonkol 20 sayı, 13 ribaund, Ivanov ise 16 sayı, 11 ribaundla oynadı. İki ekip, Antalya\'da 18 Eylül\'de başlayacak Federasyon Kupası elemelerinde boy gösterecek.