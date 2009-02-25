Proton'dan 5 otomobil alana 1 tane bedava

Ulumotor, Proton, Gen2 ve Savy model otomobillerinde yaptığı indirimi, ''5 tane alana 1 tane bedava'' başlığıyla duyurdu.



Proton'un Türkiye distribütörü Ulumotor'dan yapılan açıklamada, Proton ''Gen2 Hatchback''lerin 20 bin 990 TL, ''Gen2 Sedan''ların 21 bin 990 TL'den başlayan fiyatlarla, ''Savy''lerin ise 17 bin 990 fiyatla satışa sunulduğu bildirildi.



Proton modellerinde yapılan indirimin ''5 tane alana 1 tane bedava'' başlığıyla duyurulduğu açıklamada, liste fiyatları üzerinden hesaplandığında yüzde 20'ye varan indirimler sonucunda 6 adet otomobil alana 1 otomobilin bedavaya geldiği belirtildi. Açıklamada, kampanyanın özellikle filo alımları yapan şirketleri harekete geçirdiği kaydedildi.

