Protokolün imza tarihiyle ilgili açıklama bugün

Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokolün imza tarihine ilişkin resmi açıklama bugün İsviçre'de yapılacak.

İki ülke arasındaki protokollerin imza tarihi Türkiye ve Ermenistan tarafından yapılacak yazılı açıklamayla duyurulacak.

Protokollerin 10 Ekim'de İsviçre'de imzalanması bekleniyor.

İmzaların İsviçre'de atılacak olmasının nedeni Bern yönetiminin Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde arabulucu olması.

İmza törenine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan katılacak.

İsviçre'deki imza töreninin ardından iki protokol Bakanlar Kurulu'na gelecek.

Kurul'da görüşüldükten ve Bakanlar Kurulu'nun onayından sonra "uluslararası anlaşma" olarak Meclis'e gönderilecek..

"Diplomatik ilişkilerin tesisi" ve "İkili ilişkilerin geliştirilmesi"ne ilişkin protokollerin ne kadar sürede Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geleceği ve Meclis'ten geçeceği ise belli değil.