'Protokolü önce Türkiye imzalasın'

T24 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolleri bugün Ermenistan parlamentosuna sunacaklarını, ancak Türkiye'nin protokolleri Ermenistan'dan önce oylaması ve onaylaması gerektiğini söyledi.





Sarkisyan, "Ermenistan Parlamentosu protokolleri oylar, eğer Türk parlamentosu oylarsa. Bunun nedeni, siyasi çoğunluğun lideri olarak daha önce de birkaç kez söylediğim gibi, Ermenistan parlamentosunun bu konudaki olumlu tavrını garanti ediyorum. O nedenle önce Türk parlamentosunda oylanmalı, daha sonra Ermeni parlamentosunda oylanmalı, çünkü aksi takdirde kendimizi Ermeni parlamentosunun onayladığı, ancak Türk parlamentosunun reddettiği bir durumda buluruz" dedi.



Sarkisyan, İngiltere'ye yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde bugün düşünce kuruluşu Chatham House'da "Güney Kafkasya'da değerler ve güvenlik" konulu bir konuşma yaptı.



Geçen yıl ilişkilerin normalleşmesi için ön koşullar olmadan önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Sarkisyan, "Kapalı sınırların ve ültimatomların zamanının geçtiğinden, geride kaldığından eminim" dedi, ilişkilerin normalleşmesinin tüm bölge ve Avrupa'ya yarar sağlayacağını kaydetti.



Sarkisyan, iki ülke arasında imzalanan protokollerin her iki ülkenin parlamentoları tarafından onay beklediğini anımsattı.



Sarkisyan, "Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin kararından da görüldüğü üzere, Ermenistan'da protokollerin onay süreci hiçbir gecikme olmadan, normal bir şekilde ilerliyor. Anayasa Mahkemesi kararını oy birliğiyle almıştır. Bu bize, Anayasa Mahkemesi'nin protokollerin anayasaya aykırı olmadığı kararını verdiğini gösteriyor. Bu karar şimdi Cumhurbaşkanlığında ve parlamentoya sunmak için hazır. Bu toplantının ardından personelime Ermenistan ve Türkiye arasında imzalanan protokolleri, parlamentoya onay sürecinin başlaması için göndermeleri talimatı vereceğim" dedi.



Ermenistan lideri, "Türkiye, üzerinde anlaşıldığı gibi ön koşul olmadan protokolleri parlamentosunda onayladığı takdirde, Ermenistan parlamentosunun protokolleri onaylamaması gibi bir olasılığa imkan vermiyorum" diye konuştu ve Türk yetkililerin parlamentonun siyasi bağımsızlığına dikkat çekerek, çıkacak kararının önceden tahmin edilemeyeceğini söylediklerini kaydetti.



Sarkisyan, bunun anlaşılabilir olduğunu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle kendi partileri içerisinde protokollerin onaylanması için gerekli desteği sağlayabileceklerine inandığını ifade etti.



Sarkisyan ayrıca, Ermenistan Anayasa Mahkemesinin iki ülke arasında imzalanan protokollere ilişkin gerekçeli kararının "neden Türkiye için bu kadar önemli olduğunu anlamadığını, bunun ülkesinin iç onay sürecinin bir parçası olduğunu" belirtti.





"Aliyev'i sınır açılışına davet edeceğim"



"Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması için son yıllardaki en büyük katkıdır" diyen Sarkisyan, bu vizyonla ilişkilerde hiçbir ön koşul olmadan ileriye doğru gidilmesine karar verildiğini kaydetti.



Sarkisyan, "Ancak Türkiye'nin amacı ilişkileri normalleştirmek yerine sürüncemede bırakmak olursa, biz de bu sürece devam edemeyiz" dedi ve şimdiye kadarki sürecin kolay olmadığını belirtti.



Türkiye'nin Yukarı Karabağ konusunu ön koşul olarak sunduğunu söyleyen Sarkisyan, "bu iki süreci ilişkilendirme girişiminin, hem Yukarı Karabağ hem de ilişkilerin normalleştirilmesi süreçlerine zarar verdiğini" savundu.



Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin "hızlı normalleşme sürecinin", Yukarı Karabağ sorununun çözümü için örnek teşkil edebileceğini kaydeden Sarkisyan, "Bir adım atarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Türkiye-Ermenistan sınırının muhtemel açılış törenine davet edeceğim" dedi.



"Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesini konusunda biraz hızlı davranıp, fazla risk aldığınızı düşünüyor musunuz" yönündeki bir soru üzerine Sarkisyan, "Çok hızlı ilerlendiğini düşünmediğini, yine olsa yine aynı adımları atacağını" ifade etti.



"Ermenistan Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinin mümkün olup olmadığının" sorulması üzerine ise Sarkisyan, protokollerin yasal ve açık metinler olduğunu, yoruma açık olmadığını ve ön koşullar konulmadığını belirtti.



Bu arada Sarkisyan'ın konuşma yaptığı düşünce kuruluşu Chatham House'un önünde bir grup Azeri, ellerinde pankartlar ve bayraklarla Sarkisyan'ı protesto etti. Yaklaşık 20-30 kişilik grup, Sarkisyan'ın binaya giriş ve çıkışında, "Katil Sarkisyan", "Terörist Sarkisyan" diye sloganlar attı.





