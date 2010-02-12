Protokoller Ermenistan parlamentosunda

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Ermenistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın Türkiye ile ekimde imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşmaları oylanması için parlamentoya gönderdiği belirtildi.Devlet Başkanlığı sözcüsü Samvel Farmanyan, AFP'ye yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı'nın protokolleri oylanması için parlamentoya gönderdiğini belirtti.Öte yandan Ermeni medyasına göre, Cumhuriyetçi grubun başkanı Galust Sahakyan, düzenlediği basın toplantısında, protokolleri TBMM kabul edinceye dek Ermeni parlamentosunun görüşmeyeceğini söyledi.