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Protokole garsonlu, gazilere self servis (2)

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA Düzce Valiliği, gaziler ile şehit yakınları için düzenlenen kahvaltıyla ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı

19 Eylül 2017 22:09

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA
Düzce Valiliği, gaziler ile şehit yakınları için düzenlenen kahvaltıyla ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, kahvaltının Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
\"Kahvaltı seçeneğinin çok olması ve her katılımcının istediğini alabilmesi, şehit ve gazi yakınlarımızın memnuniyetlerini artırabilmek için kahvaltı açık büfe olarak düşünülmüştür. Her bir protokol üyesi, gazi ve şehit ailelerimizin masalarında aileler ile birlikte kahvaltı etmiştir. Engelli ve yaşlı olan şehit yakınlarımıza ve gazilerimize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP personeli ve garsonlar tarafından bizzat servis yapılarak program icra edilmiştir. Haberde geçtiği gibi protokol üyelerine herhangi bir ayrıcalık yapılması söz konusu değildir. Kahvaltı programının amacı göz bebeğimiz gazilerimiz ve şehitlerimizin emaneti şehit yakınlarımızla bir arada olup, onları dinlemek, onlarla hasbihal etmektir.\"
MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ AÇIKLAMASI
Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Vedat Nefesoğlu da açıklamasında şöyle dedi:
\"Yanlış bilgiler verilmiş veya yanlış anlaşılma olmuş. Gazilerimiz açık büfe olduğu için kendi kahvaltılarını kendileri almak istediği için sıraya girmişlerdir. Bu konuyu görünce sayın valim bana dedi ki \'Bu gaziler yaşlı kişiler, neden ayakta kahvaltı alıyorlar.\' Ben de sayın valimize \'İstedikleri kahvaltıyı alsın, açık büfe\' dedim. \'Sakat olanlara ya da yaşlı olanlara görevliler götürsün\' dedim. \'Siz nasıl uygun görürseniz o şekilde olsun ama gazilerimizin durumu bizim için çok çok önemli\' dedi. Gazilerimiz sıraya girdi ama herkes istediği gibi istediği kahvaltıyı alsın diye böyle bir uygulama yapıldı. Gaziler Derneği Başkanı olarak çok memnun olduğumu Valime ilettim. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, gazilerimizin memnun olduğunu söyledim.\"

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