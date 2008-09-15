Protokol gölgede, çocuklar güneşte

Konya'da 2008-2009 yılı İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu’nda tören düzenlendi. Programın uzun tutulması ve protokol konuşmalarının uzaması nedeniyle öğrenciler, 30 derece sıcağın altında yaklaşık 2 saat bekletildi. Öğrencilerin bazıları, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin gölgesine, bazıları da Atatürk büstünün altına sığınarak, güneşten korunmaya çalıştı. Sıcaktan etkilenen öğrencilerin bir kısmı da, okul bahçesindeki çeşmeye giderek serinlemek için elini yüzünü yıkadı.



2008- 2009 Eğitim ve Öğretim yılı ‘İlköğretim Haftası’ nedeniyle Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Konya Valisi Osman Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, diğer protokol üyeleriyle birlikte öğrenci velileri katıldı. Program, okulun folklor ekibinin gösterisiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, yaptığı konuşmada, “1253 eğitim kurumu adına ilköğretim haftası etkinliklerini kutluyoruz. Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini koruyan, benimseyen, ailesini ve vatanının seven ve yüceltmeye çalışan, demokratik laik ve sosyal devlete karşı sorumluluklarını bilen öğrenciler yetiştirmeyi temel alıyoruz” dedi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın eğitim kenti olduğunu belirterek, “200 binin üzerinde ilk ve ortaöğretimde, 100 bin üniversite öğrencisi olmak üzere 300 bin eğitim neferi bulunuyor. Bunlar bize emanet. Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” diye konuştu.



Öğrencilerin 8 Eylül’den itibaren eğitime başladığını belirten Vali Osman Aydın, bilgiye ulaşmanın günümüzde daha kolay olduğunu söyledi. Vali Aydın, “Bilgiye ulaşmak, bir bilgisayar tuşuna basmak kadar yakın. Öğretmenler ve veliler olarak öğrencilerin bilgiye ulaşmasını sağlamak, onları geleceğin şartlarına göre hazırlamamız gerekir” dedi.



Program sırasında, protokol ile ailelerin bir kısmı hazırlanan kapalı bölümde töreni izlerken, öğrenciler de yaklaşık 2 saat, güneş altında bekletildi. Öğrencilerin bazıları, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin gölgesine, bazıları da Atatürk büstünün altına sığınarak, güneşten korunmaya çalıştı. 30 dereceye ulaşan sıcaktan etkilenen öğrencilerin bir kısmı da, okul bahçesindeki çeşmeye giderek serinlemek için elini yüzünü yıkadı.



Protokol üyeleri, geçen eğitim öğretim yılında başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, okulun kurdelası kesildi. Vali Osman Aydın, ardından okulu gezdi. Vali Aydın ile Büşükyehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek bir süre sıralara oturarak öğrencilerle sohbet etti.







