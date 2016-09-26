Protokol değişiyor; Meclis yasama yılına 'sessiz' girecek, Erdoğan'ı 'güvenilir' 160 asker karşılayacak

Darbe girişimi sebebiyle yasama yılının başlangıcı için protol değişti. Buna göre, TBMM 26. dönem 2. yasama yılına 1 Ekim’de “sessiz” bir açılışla başlayacak. Genel Kurul’un ilk oturumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşacak. Akşam geleneksel resepsiyon yapılacak ancak bu kez müzik çalınmayacak. Erdoğan’ı Meclis’te darbe girişimi nedeniyle kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı yerine Genelkurmay’dan görevlendirilecek 160 “güvenilir ve seçilmiş” asker karşılayacak.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin izlerini silmeye çalışan TBMM, 19 Ağustos’ta tatile girdiği günden bu yana onarım çalışmalarını sürdürüyor. Onarım çalışmaları sırasında aynı zamanda eski halkla ilişkiler binasının yıkım çalışmasını da başlatan TBMM bu hafta sonu yeni yasama yılını açarak çalışmalarına başlayacak. 26. dönemin ikinci yasama yılı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, protokol ise darbe girişiminin etkisiyle tümden gözden geçirildi. Protokol kurallarına göre Erdoğan’ı Meclis’te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’na bağlı askerlerin karşılaması gerekiyor. Alay darbe girişimi sonrası kaldırıldığı için yeni bir çare düşünüldü. Polislerden tören kıtasının karşılaması gündeme geldi. Ancak 160 kişiden oluşan bir ekibin polis içinden bulunmasının güçlüğü değerlendirildi.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan Erdoğan’ı karşılayıp uğurlayacak güvenilir askerlerden oluşacak bir tören kıtası istendi. Böylece Erdoğan’ı Meclis’e gelişinde karşılayacak 160 asker belirlendi. Erdoğan’ı kurallara göre Meclis’ten 20 asker uğurlayacak. Genel Kurul’da TBMM Başkanı İsmail Kahraman kısa bir konuşma yaptıktan sonra Erdoğan’ı kürsüye davet edecek. Erdoğan’ın Genel Kurul’da 'FETÖ' ile mücadele konusunda hem Türkiye hem de dünyaya önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Genel Kurul’da özel oturuma, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katılacak.

Meclis’te bu yıl geleneksel açılış resepsiyonunun yapılıp yapılmaması da tartışıldı. Ancak resepsiyonun yapılmasına karar verildi. Böylece darbenin hedefi olan Meclis’in çalışmalarına olağan şekilde devam ettiği mesajı verilecek. Ancak farklı bir uygulama yapılacak. Resepsiyonda bu kez, canlı müzik çalınmayacak. Banttan da müzik yayını yapılmayacak. Böylece darbe gecesi yaşamını yitirenlerin anısına sazlar susturulmuş olacak.