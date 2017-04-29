Protezli çocuğu, "Yavaş yürüyorsun" diyerek darp ettiler!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 10 yaşındaki M.Ö, amcası İbrahim Ö. ile küçük adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışırken yolda duran ve daha sonra otomobilden inen şüpheli şahısların saldırısına uğrayarak darp edildi. M.Ö. polise verdiği ifadede " Amcam bu aracın sürücüsüne benim engelli olduğumu ve bu yüzden küçük adımlar atmak zorunda olduğumu söyleyerek, biraz sabırlı olmasını istedi. Aracın sürücüsü olayı tartışma boyutuna getirdi ve otomobilinden indi" ifadesini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; M.Ö., olayı şöyle anlattı:

"Gez Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun bulunduğu yönde yürürken, plakasının sadece '34 KP ....' harf grubundan oluştuğunu bildiğimiz bir araç korna çaldı. Amcam bu aracın sürücüsüne benim engelli olduğumu ve bu yüzden küçük adımlar atmak zorunda olduğumu söyleyerek, biraz sabırlı olmasını istedi. Aracın sürücüsü olayı tartışma boyutuna getirdi ve otomobilinden indi. Amcamla tartışmaya başladı. Tam bu sırada araçtan inen ikinci kişi, yerden kaptığı bir taşla amcamın kafasına vurdu. Amcam yarı baygın halde beni kenara almaya çalıştı. Araçtan inen ikinci kişi, bana da saldırarak, itekledi, tekmeledi yere düşürdü. Tekmelerden birkaçı göğsüme denk geldi. Sonra bu şahıslar olay yerinden araçla hızla uzaklaştı"

"Bunlarda hiç mi Allah korkusu yok"

Öğmen ailesi firari şüphelilerin yakalanmasını istedi. Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına da geçen olayla ilgili olarak sonuna kadar mücadele edeceğini anlatan baba Savaş Öğmen, "Hadi kardeşim yetişkindi, eli ve ayağı tutuyordu, ona saldırdılar. Peki, ya ayakları olmayan bir çocuğa nasıl kıydılar, nasıl yere düşürüp tekmelediler? Bunlarda hiç mi Allah korkusu yok, hiç mi vicdan yok, hiç mi merhamet yok?" diyerek, olayın aklına her gelişinde yüreğinin parçalandığını ifade etti.

Hem bacakları yok, hem de kalbi delik

10 yaşındaki Miraç Öğmen'i sadece Erzurum değil, tüm Türkiye tanıyor. Doğuştan bacakları olmayan Miraç için geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada bir kampanya başlatılmış ve kendisine protez bacak alınabilmesi için yurdun dört bir yanından hayırseverler adeta seferberlik ilan etmişti. Akranları koşup oynarken, sürekli ayağa kalkabilmenin ve küçücük de olsa bir adım atabilmenin hayallerini kuran Miraç, hayırseverlerin yardımlarıyla protez bacaklara kavuşmuş ve yıllar sonra ayağa kalkıp yürümeyi başarabilmişti. Öğmen ailesi, Miraç'ın rüyalarının gerçeğe dönüşmüş olmasının mutluluğunu yaşarken, talihsizlik ailenin yakasına yine bırakmamıştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle 3 yıl önce hastaneye kaldırılan Miraç'ın yapılan ilk muayenesinde kalbinin delik olduğu anlaşılmıştı.