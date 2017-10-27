Protez eli profesyonel futbolcu olmasına engel olmadı

Petrolul Ploiesti takımında forma giyen 18 yaşındaki Cosmin Lambru, futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir olaya imza attı ve protez elle profesyonel futbola geçiş yaptı.

Romanya Kupası'nda oynanan Petrolul Ploiesti-Mioveni maçında dikkat çeken bir görüntü vardı. 18 yaşındaki Cosmin Lambru isimli futbolcu maçın son on dakikasında oyuna girerken izleyicilerin meraklı bakışları tek bir noktada toplandı: Lambru'nun protez sol eline.

Mioveni maçında oyuna girmesiyle, profesyonel olarak ilk mücadelesine çıkan genç futbolcunun ilginç bir hikayesi var.

Sol elini bir kazada kaybettiğini söyleyen Lambru, olayı şöyle anlattı:

"8 yaşındaydım. Eve dönerken bir kamyonun üzerime geldiğini gördüm ve o anda aracın üzerine doğru düşünmeden atladım. Sonrası tarif edilemez bir acı. Hastaneye gittiğimizde doktorlar 'eğer biraz daha geç gelseydin kolunu komple almak zorunda kalacaktık' dedi. Futbol oynamaya başladığımda düşmeyi ve tek kolla denge sağlamayı öğrenmek zorundaydım. Bu benim için kolay değildi ama hiç şikayet etmedim. Asla etmeyeceğim de..."