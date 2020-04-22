Protez bacakları ona engel değil, sokak hayvanlarını beslemek için evde kalmıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 1999 depreminde enkazda kalıp, iki bacağını da kaybeden Ufuk Koçak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besliyor.

Gölcük'te oturan Ufuk Koçak, 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kaldı, 2 bacağını da kaybetti. Zaman içinde yaşama dört elle tutunan Ufuk Koçak, aradan geçen yıllarda su altı sporlarında önemli başarılara imza attı



Koronavirüs salgını sırasında insanların evde kalması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını gören Ufuk Koçak, protez bacakları ile sokaklarda hayvanları bulunduğu yerlere mama bırakıyor.





Sokak hayvanlarının insanlar evlerinden çıkmadığı için aç kaldığını söyleyen Koçak, "İnsanlar şu anda sokağa çıkamadıkları için bu hayvanlar dışarıda açlar.

Ben de elimden geldiği kadar bu hayvanları beslemeye çalışıyorum. Keşke sokakta hayvanlar olmasa. Asıl gayemiz sokakta hayvanların olmaması. Bu bir yerde bataklıkta sinek avlamaya benziyor." dedi.