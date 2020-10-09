Protestoların ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Bişkek'te OHAL ilan etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı

Seçimlerin ardından protestolar başladı

4 Ekim'de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanına yakın iki parti parlamentoda çoğunluğu kazanmış, bunun üzerine protestolar başlamıştı.

Uluslararası gözlemciler, "oy satın alma ve gözdağı" iddialarının güvenilir ve kaygı verici olduğunu belirtmişti.

genel seçimler sonrası başlayan protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hâl ilan etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, muhalefetin sonuçlarını tanımadığı seçimlerin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası Başbakan Kubatbek Boronov ve tüm bakanları görevden almıştı.

Ceenbekov, protestolar nedeniyle başkent Bişkek'te olağanüstü hâl ilan etti.

4 Ekim'de yapılan seçimlerde cumhurbaşkanına yakın iki parti parlamentoda çoğunluğu kazanmış, bunun üzerine protestolar başlamıştı. Uluslararası gözlemciler, "oy satın alma ve gözdağı" iddialarının güvenilir ve kaygı verici olduğunu belirtmişti.