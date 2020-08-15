Protestoları bastıramayan Belarus lideri Lukaşenko, yüzünü Kremlin'e döndü

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Geçen hafta yapılan tartışmalı seçimleri kazanarak üst üste 6. defa Devlet Başkanı olan Aleksandır Lukaşenko, hükûmet karşıtı protestoların durdurulamamasından sonra yüzünü yakın müttefiki Rusya'ya döndü.

Lukaşenko, protestoların komşusu Rusya'ya da sıçrayabileceğini iddia ederek, ''Putin'le konuşmaya ihtiyacım var. Çünkü bu durum artık sadece Belarus'a tehdit değil" dedi.

Rus haber ajansı Interfax, Belarus medyasını kaynak göstererek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lukaşenko'nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detay sunulmadı.

Moskova ile Minsk arasındaki ilişkiler seçimlerden önce 33 Rus vatandaşının Wagner paralı asker grubunun üyesi olduğunu iddiasıyla Belarus'ta gözaltına alınmasının ardından gerilmişti. Lukaşenko, bu insanların seçim öncesi Belarus'u karıştırmak için Belarus'a gönderildiğini iddia etmişti.

Rusya, dün bu vatandaşlarının 32'sinin ülkelerine geri gönderildiğini ve Belarus vatandaşlığı da olan bir kişinin Minsk'ta kaldığını duyurdu.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen pazar günü yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

6 gündür süren eylemlerde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan binlerce göstericinin gözaltı merkezinde dövüldüğü iddia edildi.