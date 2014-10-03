Protestolara şiddet karıştı



Hong Kong'daki Kowloon yarımadasının Mong Kok semtinde protestocular ile protestolara muhalif gruplar arasında arbede çıktığı bildirildi. Polisin olayları yatıştırmakta zorlandığı kaydedildi.

"South China Morning Post" gazetesinin internet sitesinde yer alan haberlere göre, Causeway Bay semtinde de yüzleri maskeli 30 kişilik bir grup Hennesy Road'da protestocuların kurduğu barikatları dağıtmaya çalıştı. Maskeli kişiler, göstericiler ve polis arasında kavga çıktığı bildirildi.

Polisin durumu kontrol altına almaya çalıştığı, ancak maskeli kişilerin ise kaçtığı ifade ediliyor. Polisin saldırgan gruptan hiç kimseyi gözaltına almaması da tepki çekti.

Çin yönetimi geri adım atmıyor

Öte yandan Komünist Parti'nin gazetesi “Halk Gazetesi”inde çıkan bir yorumda, “Temel meselelerde uzlaşmaya yer yoktur” değerlendirmesine yer verildi. Gazetede, “Hong Kong doğrudan merkezi hükümete bağlıdır, yerel idareyle yönetilen bir bölgedir, bir ülke veya bağımsız bir siyasi bütünlük değildir” ifadeleri dikkat çekti.

Çin Ulusal Halk Kongresi, ağustos ayında Hong Kong'da doğrudan seçimlerin yapılmasına izin vermiş, ancak adayların demokratik yöntemlerle değil, özel bir komite tarafından belirlenmesine karar vermişti.

Pekin yönetimi protestoculara gözdağı vererek, Hong Kong'da 2017 yılında yapılacak ilk doğrudan seçimlerde Ulusal Halk Kongresi'nin önerilerinin kabul edilmemesi halinde, eski sürecin devreye gireceğini açıkladı. Şimdiye kadar Hong Kong yönetimi başkanı seçimle değil, Pekin'e sadık bir komite tarafından belirleniyordu.

1997 yılında Birleşik Krallık'tan ayrılan ve Çin'e bağlı özerk bir bölge olan Hong Kong'da “Bir Ülke, İki Sistem” ilkesi geçerli. Ülkede Çin'de olmayan basın, ifade ve toplanma özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler mevcut.