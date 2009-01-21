Protestoculara zabıta dayağı

İzmit’te Kocaeli Büyükşehir belediye binası önünde doğalgaz zamlarını protesto eden 4’ü kız 7’si erkek 11 Kocaeli Üniversitesi öğrencisi, evlerinde faturayı ödeyemedikleri için doğalgazlarının kesik olduğunu ve soğukta oturduklarını söyledi.



Belediye binasının yakınına protesto için çadır kurmak istediklerini belirten öğrencilerin çevresini bir anda özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıta ekipleri sardı. Öğrenciler, "Her yere lale dikmesini biliyorsunuz. Doğalgaz zammı yüzde 84’e ulaştı ne yapıyorsunuz?" dedi. Bina önünden uzaklaşmayı reddeden öğrenciler zabıta ve güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Görevliler gençleri döverek uzaklaştırırken, gelen Çevik Kuvvet ekipleri belediye binası önünde önlem aldı.