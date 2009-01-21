T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Protestoculara zabıta dayağı

İzmit’te doğalgaz zamlarını protesto eden 11 öğrenci, görevliler tarafından döverek uzaklaştırıldı

21 Ocak 2009 02:00

İzmit’te Kocaeli Büyükşehir belediye binası önünde doğalgaz zamlarını protesto eden 4’ü kız 7’si erkek 11 Kocaeli Üniversitesi öğrencisi, evlerinde faturayı ödeyemedikleri için doğalgazlarının kesik olduğunu ve soğukta oturduklarını söyledi.

Belediye binasının yakınına protesto için çadır kurmak istediklerini belirten öğrencilerin çevresini bir anda özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıta ekipleri sardı. Öğrenciler, "Her yere lale dikmesini biliyorsunuz. Doğalgaz zammı yüzde 84’e ulaştı ne yapıyorsunuz?" dedi. Bina önünden uzaklaşmayı reddeden öğrenciler zabıta ve güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Görevliler gençleri döverek uzaklaştırırken, gelen Çevik Kuvvet ekipleri belediye binası önünde önlem aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24