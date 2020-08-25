Protestoculara silah çeken çifte Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuşma yaptırıldı!

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ABD'nin St. Louise kentinde evlerinin önündeki "Black Lives Matter" protestocularına silah çeken çift, ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar başkan adayı olduğunun açıklandığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuşma yaptı.

Haziran'da meydana gelen olayla ilgili olarak kendilerine suçlamalar yönletilen ve hakim karşısına çıkacak olan Mark ile Patricia McCloskey çifti, "Demokratlar bize yıkımdan başka bir şey getirmedi" dedi.

Patricia McCloskey, "Bize olduğunu gördüğünüz şey ülkemizin herhangi bir sessiz noktasında yaşayan size de olabilir" diye konuştu.

McCloskey çiftinin protestoculara silahlarını doğrulttuğu fotoğraf ülke genelinde meydana gelen sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların en çok tartışılan görüntülerinden biri olmuştu.