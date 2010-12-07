-PROTESTOCU ÖĞRENCİLER MECLİSE ALINMADI TBMM (A.A) - 07.12.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile basın toplantısı düzenlemek üzere Meclise gelen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto eden öğrencilerden bir grup, içeri alınmadı. Öğrenciler, Dikmen Kapı'dan Sevigen'in saat 10.00'da yapacağı basın toplantısına katılmak üzere Meclise girmek istedi. Öğrencilerin Meclise alınmaması üzerine Sevigen, Dikmen Kapı'ya gelerek, öğrencilerin içeri alınması için polislerle görüştü. Bu sırada öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı. Sevigen, daha sonra içeri alınmayan öğrencilerle Dikmen Kapı'da bir açıklama yaptı. Sevigen, ''Demokrasi diye feryat eden bir hükümetin, 4 çocuktan korkacağının aklına hiç gelmediğini'' ifade etti. Grubun, feryadını, sorunlarını demokratik bir ortamda anlatmak için TBMM'ye geldiğini ancak içeri giremediğini belirten Sevigen, ''Yeter, ben hamileyim' diyen bir kıza vuranın, yüreğinde Allah korkusunun bulunmadığını, bunun demokrasi olmadığını söyledi. Seyirci kalan Başbakan ve bakanları kınadığını ifade eden Mehmet Sevigen, ''O çocuk ölürse katili Başbakan ve bakanlardır. Eğer bu insanlar demokratik haklarını kullanamıyorlarsa, ellerindeki dosyayı veremiyorsa, cop, gaz yiyorsa, dövülüyorsa, bunları parlamentoya gelip milletvekilline anlatmak isteyip, anlatamıyorsa, Türkiye faşist bir ülke gibi yönetiliyor demektir. Bu çocuklar, TBMM'den başka nereye gidecekler, buraya da giremiyorlarsa dağa mı çıkacaklar, eşkıya mı olacaklar?'' diye konuştu. Açıklamanın ardından öğrenciler, Sevigen'in aracıyla Meclisten ayrıldı. Sevigen de konuyu iletmek üzere Meclis Başkanı ile görüşeceğini söyledi.