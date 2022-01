Türk Lirası'ndaki değer kaybını protesto eden öğrencilere önce kantinci, sonra özel güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti

Ege Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Türk Lirası'ndaki değer kaybını protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan öğrencilere kantinci ve okuldaki özel güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti.

Özgürlükçü Gençlik Birliği üyesi öğrenciler, Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde Türk lirasının rekor düzeyde değer kaybıyla ilgili açıklama yapmak istedi. Kantinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 yıldır iktidarda olan AKP hükümetinin uyguladığı politikalar sonucu uzun süredir ekonomik kriz içerisindeyiz. Onlar kendi haber medya kanallarından her şeyi güllük gülistanlık, kimse yoksulluk çekmiyormuş gibi gösterse bile, cebimizdeki telefonlardan ekonomik durumlarımızı belirlese bile bu politikaların sonucunu en ağır şekilde yaşayan kesimlerden birisi de biz üniversite öğrencileriyiz. Çünkü bizim yoksullaştığımız her an bizim cebimizden çalınıyor ve bizden çalınanlar onların ceplerine gidiyor. ‘650 TL burs gözünüze dizinize dursun’ diyorlar. Bizim temel ihtiyaçlarımız bile lüks haline geldi. Doğal gazı açmamız lüks, yemek yememiz lüks, kitap almamız lüks. Alamıyoruz, geçinemiyoruz. Bunun sorumlusu da AKP hükümetidir. Buradan AKP hükümetini teşhir ediyoruz. Tüm bunlara karşı üniversite öğrencileri olarak sesimizi çıkartmak zorundayız. Çünkü bizden çalınanlar aynı zamanda geleceğimizdir. Herkesi ses çıkarmaya davet ediyoruz."

Kantin işletmecisi olduğu belirtilen kişi, açıklama sırasında öğrencileri engellemeye çalıştı. Öğrencilerin önüne geçtiği kişinin, açıklama yapan gruptaki bir kişiye müdahale etti.

Öğrencilere daha sonra okuldaki özel güvenlik görevlileri ve polis müdahale etti. Öğrencilerle güvenlik görevlileri ve polis arasında arbede yaşandı. O anlara ilişkin görüntüler, öğrencilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. (ANKA)