Protesto gösterilerinde Atina sokakları savaş alanına döndü

Io Chokona / Atina, 6 Aralık, (DHA)- 6 Aralık 2008 yılında Atina’nın Eksarhia bölgesinde bir polis tarafından öldürülen Aleksandros Grigoropulos’un anısına düzenlenen anma yürüyüşü sırasında göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Öğrencilerin düzenlediği protesto yürüyüşüne karışan yüzleri kapalı bir grup Syndagma Meydanına vardıklarında polislere taşlar ve sopalarla saldırdı. Polisin sert bir şekilde karşılık vermemesi üzerine göstericiler trafik ışıkları, trafik levhaları, çöp kutuları, otobüs durakları, sokak kameraları olmak üzere önlerinde buldukları her şeyi tahrip ettiler. Kaldırımları söküp taş niyetine kullandılar. Olayların önlenmesi için sabahtan sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasına ve çok sayıda polis kuvvetlerinin seferber edilmesine rağmen olayların gelişmesinin anında engellenmemesi medyada soru işaretleriyle karşılandı. Grup yeni bir gösteri daha düzenlemeye hazırlanıyor