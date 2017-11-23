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Ekonomi

Protesto edilen çekler 10 ayda 10 milyonu geçti

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk 10 ayında protesto edilen 782 bin adet senedin parasal tutarı 10 milyon lirayı geçti

23 Kasım 2017 17:30

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk 10 ayında protesto edilen 782 bin adet senedin parasal tutarı 10 milyon lirayı geçti.
Protesto edilen senet sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde yedi azalırken, senet tutarında yüzde 10 artış görüldü.
En fazla senedin protesto edildiği ilk beş il ise sırasıyla, yüzde 30 ile İstanbul, yüzde dokuz ile Ankara, yüzde altı ile İzmir, yüzde beş ile Antalya ve yüzde dört ile konya oldu. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

(Grafik)

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