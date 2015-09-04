Protestan Kiliselerine tehdit mesajları Meclis gündeminde

Protestan Kiliseler Derneği'nin, farklı kentlerdeki kiliselere yönelik olarak tehdit mesajları aldıkları ve IŞİD'den şühpelendiklerini açıklamalarının ardından, HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na konu ile ilgili bir soru önergesi verdi. Önergede, “IŞİD’in Protestan ibadethanelerine, din görevlilerine ve ibadethane hizmetlilerine yönelik zirve yapan tehdidine karşı acil olarak hangi önlemler alınacaktır?” sorusuna yer verildi.

Dernek, önceki gün yaptığı yazılı açıklamayla kısa sürede Türkiye genelinde cep telefonu, sosyal medya ve e-posta yoluyla 100’e yakın ölüm ve katliam tehdidi aldıklarını öne sürerek, yetkilileri göreve çağırmıştı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada “Son günlerde sistematik bir şekilde Türkiye’nin farklı k​entlerindeki kiliselerimize yönelik farklı kanallardan, birbirine benzer ve büyük olasılıkla aynı kaynaktan tehditler almaktayız” denilerek, tehditlerin son dönemde arttığı ifade edilmişti.

HDP’li Turgut Öker tarafından verilen soru önergesinde, Dernek’ tarafından yapılan açıklamada "gönderilen tehdit mesajlarının incelendiğinde IŞİD tarafından kullanılan üslup ve içeriğe sahip olduğu" ifadelerine işaret edildi.

'Soruşturma başlatılacak mı?'

Öker’in sunduğu önergede yer alan sorular şu şekilde:

1. Protestan Kiliseler Derneği’nin 01.09.2015 tarihli yazılı açıklamasıyla kendilerine yönelik sistematik olarak tehdit ve katliam mesajları gönderilmesinin ardından devletin ilgili kurumlarını ve yetkilileri göreve çağırmalarını da dikkate alınarak söz konusu iddialar ve uyarılarına ilişkin herhangi bir soruşturma başlatacak mısınız?

2. IŞİD’in Protestan ibadethanelerine, din görevlilerine ve ibadethane hizmetlilerine yönelik zirve yapan tehdidine karşı acil olarak hangi önlemler alınacaktır?

3. Protestan Kiliseler Derneği’ni ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?

4. Ülkemizdeki hangi din ya da inanç grupları doğrudan veya dolaylı olarak IŞİD tarafından hedef alınmakta ve tehdit edilmektedir? Elinizde bu yönde istihbarat var mıdır?

5. Hangi din ya da inanç grupları IŞİD’den tehdit aldıklarına ilişkin ilgili kamu kurumlarına hangi tarihlerde şikâyet başvurusunda bulunmuştur? Bu şikâyetler üzerine hangi girişimlerde bulunulmuş ve hangi somut önlemler alınmıştır?