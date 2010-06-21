Protest müzik yok oluyor diyenlere güzel bir cevap verdik

T24

“Sahnede 10 kişiyiz ama mahkumlarla daha çokuz”



“Konserin biletini dağıttık, afişini astık, sahneyi kurduk ”

Üyeler işkence gördü

“Hayat iki kutup değil, biz de varız”

“Daha kalabalık konserler verebilirler”