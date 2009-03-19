Prostat taraması hayat kurtarır mı?

Prostat kanseri taramasının ne ölçüde hayat kurtarabileceği konusunda bilim dünyası ikilemde. Avrupa ve ABD'de yürütülen araştırmalar, iki farklı sonucu ortaya koydu. Rutin taramanın hayat kurtardığını savunanlar da var, bunun hiç etkisinin olmadığını söyleyen de.



Prostat kanserinde bütün hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Ancak genel tarama testleri konusunda tıp dünyasında birlik yok.



NTVMSNBC'nin haberine göre, Avrupa'da 50-74 yaş arası 150 bini aşkın kişiyle yürütülen araştırma rutin taramanın ölümleri yüzde 20 oranında azalttığını sonucunu ortaya koydu. ABD'de 70 bini aşkın kişiyle yapılan bir diğer araştırmaysa, taramanın hayat kurtarmadığı sonucuna ulaşıldı.



Prostat kanserinde kandaki prostat spesifik antijen adı verilen protein oranı yüksek oluyor. Taramayla bu proteinin önceden tespit edilmesiyle başlanan tedavinin verimli olma şansı artıyor.



Ama bu hastanın prostat kanseri olduğunu göstermekte yeterli değil. Testlerin sertleşme sorunu ve idrar kaçırma gibi yan etkileri olduğu da biliniyor. Üstelik prostat, yavaş ilerleyen bir kanser türü. Dolayısıyla, ilk testin ardından hemen tedaviye başlayıp hastanın yaşam kalitesini düşürmek de olasılıklar arasında.



Uzmanlar, bu noktada uyarıyor: Doktorunuza danışıp en doğru yolu birlikte seçmek en mantıklısı...

