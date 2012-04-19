Prostat kanserine karşı D vitamini

- IŞIL ÖZ

Uzmanlar yeni bir çalışma sonrası, D vitamininin prostat kanserine yakalanan kişilerin ölme yüzdesini azalttığını gördüler. D vitamini prostat kanserine yakalanma riskini azaltmasa da, alınan sonuç sevindirici bulunuyor. “Kanlarındaki D vitamini yüksek düzeyde olan erkeklerin prostat kanserine yenik düşme olasılıkları, vitaminin düşük düzeyde olduğu erkeklere oranla yüzde 57 daha az” deniliyor. D vitamini düzeyi ve prostat kanseri arasında henüz bir bağlantı bulunmadığı açıklandı.

Bu araştırmada ismi geçen Harvard Üniversitesi’nden Epidemiyolojist Dr. Irene Shui yaptığı açıklamada: “Prostat kanseri çok heterojen bir hastalık. Bazı tümörler yıllarca prostat içinde kalarak, hastalığa yakalanan erkeğin sağlığı veya yaşayışını çok etkilemezken, bazıları vücuttaki diğer hücrelere yayılıyor, hızla ilerleyebiliyor ve ölüme yol açabiliyor” dedi.

Dr. Shui, “Kansere yakalanma riski üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayan D vitamininin prostat kanserinden ölme riskini düşürdüğü görülse de, henüz tam olarak neden düşürdüğüne dair bilgi yok elimizde. Konu belirsizliğini koruyor. D vitamini özellikle hastalığın ileri aşamalarında ilerleyen kanser hücrelerinin yeteneklerini etkiliyor” diye belirtti.

Yeni bulguların, Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi’nde (Journal of the National Cancer Institute) 12 Nisan’da yayımlandığını söyledi.

Erkekler D vitamini alma oranlarını yükseltmeli mi?

Dr. Shui: “Bu çalışmanın sonuçları üzerinden gelecekte daha çok araştırma yapmak gerekiyor. D vitamininin sağlık üzerinde birçok olumlu etkisinin olduğu biliniyor. D vitamini açısından zengin gıdalar yenmeli. Kendi hekimlerinden bu konuda bilgi almalılar. Haftada iki kez sabah saat on ve öğleden sonra üç arasında güneşten faydalanmanın önemli olduğunu, yaklaşık otuz dakika alınan güneşin yeterli D vitamini sentezine yol açtığını söylemeliyim.”