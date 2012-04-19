T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Prostat kanserine karşı D vitamini

Dr. Shui, “Kansere yakalanma riski üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayan D vitamininin prostat kanserinden ölme riskini düşürdüğü görüldü'' dedi

19 Nisan 2012 02:28

 - IŞIL ÖZ

 

Uzmanlar yeni bir çalışma sonrası, D vitamininin prostat kanserine yakalanan kişilerin ölme yüzdesini azalttığını gördüler. D vitamini  prostat kanserine yakalanma riskini azaltmasa da, alınan sonuç sevindirici bulunuyor. “Kanlarındaki D vitamini yüksek düzeyde olan erkeklerin prostat kanserine yenik düşme olasılıkları,  vitaminin düşük düzeyde olduğu  erkeklere oranla yüzde 57 daha az” deniliyor. D vitamini düzeyi ve prostat kanseri arasında henüz bir bağlantı bulunmadığı açıklandı.

 

Bu araştırmada ismi geçen Harvard Üniversitesi’nden Epidemiyolojist Dr. Irene Shui yaptığı açıklamada:  “Prostat kanseri çok heterojen bir hastalık. Bazı tümörler yıllarca prostat içinde kalarak, hastalığa yakalanan erkeğin sağlığı veya yaşayışını çok  etkilemezken, bazıları vücuttaki diğer hücrelere yayılıyor, hızla ilerleyebiliyor ve ölüme yol açabiliyor” dedi.

 

 

Dr. Shui, “Kansere yakalanma riski üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayan D vitamininin prostat kanserinden ölme riskini düşürdüğü görülse de, henüz  tam olarak neden düşürdüğüne dair bilgi yok elimizde. Konu belirsizliğini koruyor. D vitamini özellikle hastalığın ileri aşamalarında ilerleyen kanser hücrelerinin yeteneklerini etkiliyor” diye belirtti.

 

Yeni bulguların, Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi’nde (Journal of the National Cancer Institute) 12 Nisan’da yayımlandığını söyledi.

 

Erkekler D vitamini alma oranlarını yükseltmeli mi? 

 

Dr. Shui: “Bu çalışmanın sonuçları üzerinden gelecekte daha çok araştırma yapmak gerekiyor. D vitamininin sağlık üzerinde birçok olumlu etkisinin olduğu biliniyor.  D vitamini açısından zengin gıdalar yenmeli. Kendi hekimlerinden bu konuda bilgi almalılar. Haftada iki kez sabah saat on ve öğleden sonra üç arasında güneşten faydalanmanın önemli olduğunu, yaklaşık otuz dakika alınan güneşin yeterli D vitamini sentezine yol açtığını söylemeliyim.” 

ETİKETLER

d vitaminiprostat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24