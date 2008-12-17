Prostat kanserinde yeni tedavi yöntemi

Bilim insanları, yüksek riskli prostat kanserine yakalanan hastalara bir yerine iki aşamalı tedavi uygulayarak, ölüm oranını yarıya çektiklerini açıkladı.
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Independent gazetesinin haberine göre, radyoterapi ile birlikte uygulanan hormon tedavisiyle, prostat kanserine yakalanan hastaların mucize iyileşme gösterdiği, bu yöntemin yeni standart oluşturması gerektiği iddia edildi. Sonuçlar, 800 hasta üzerinde yapılan klinik deneylerde ortaya çıktı.
Zaman’da yer alan haberde, 10 yıl içinde sadece hormon tedavisi alanların 4’te 1’inin yaşamlarını yitirdiği ancak 2 tedaviyi birden alan hastalardan sadece 10 kişiden birinin hastalıktan öldüğü tespit edildi.