Prostat kanserinde erken tanı önemli

Da Vinci robotu ile prostat ameliyat

Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde akciğerden sonra en yaygın kanser türünün prostat olduğunu belirterek, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerde 45 yaşından sonra bu riskin başladığını ifade etti.PSA denilen kan tahlili ile kolaylıkla teşhis edilebilen prostat kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığını kaydeden Gümüş, eskiden PSA yapılamadığı için pek çok erkeğin prostat kanserinden dolayı hayatını kaybettiğini vurguladı.Gümüş, açıklamasında, "PSA'dan şüpheleniyorsak, prostattan parça alıp patolojiye gönderiyoruz. Erken tanı konulursa hasta yüzde 100'e yakın bir oranla tedavi edilebilir. Çünkü etkin tedavi yöntemleri var. Ne kadar geç yakalanırsa, kanserin saldırganlığı ve ölüm riski artar" ifadesini kullandı.Protein ağırlıklı beslenme, çevresel faktörler, gen mutasyonları ve daha pek çok nedenden dolayı prostat kanseri yaşının gittikçe düştüğüne dikkati çeken Gümüş, şunları kaydetti:"Prostatta yaşlar biraz daha aşağı çekildi. 50 yaşından sonra prostat kanseri riski başlıyor. Hedef, 80 yaşın altında aktif yaşam sırasında prostat kanserinin yakalanmasıdır. Bunlar iyi takip edilirse iyi huylu kanserse, tedavisi başarılı oluyor."Doç. Dr. Eyüp Gümüş, prostat kanseri tanısı konulduktan sonra açık ameliyat, prostata ışın tedavisinin yapılması ve laparoskopik kapalı prostat ameliyatlarının yapılabildiğini kaydederek, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kısa bir zaman önce alınan dünyanın en gelişmiş ameliyat robotu "Da Vinci" ile radikal prostektomi ameliyatlarının yapıldığını belirtti.Bu yöntemle sinirler korunarak prostatın blok olarak çıkarıldığını ifade eden Gümüş, "Da vinci" ile ameliyatların küçük bir kesi ile yapıldığını ve tümörün prostatla sınırlı olduğu durumlarda bu yöntemin en etkin tedavi yöntemi olduğunu dile getirdi.Gümüş, "Da Vinci"nin hekime de büyük bir kolaylık sağladığına işaret ederek, playstation rahatlığında ameliyat yaptıklarını ifade etti.