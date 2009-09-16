Prostat kanseri ülkemizde 2.sırada

Dünyada erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden olan prostat kanseriyle ilgili, Üroonkoloji Derneği tarafından Türkiye'de ilk kez ve 12 şehirde yapılan “Prostat Kanseri İnsidans Çalışması”nın ön raporu açıklandı.

Erkekleri etkileyen ölümcül kanser türlerinden prostat hakkında, tüm dünyada insanları bilinçlendirmek amacıyla ilan edilen “Dünya Prostat Günü” nedeniyle, tüm prostat hastalıklarına ilişkin son gelişmeler ve Türkiye’de yapılan “Prostat Kanseri İnsidans(görülme sıklığı) Çalışması” ön raporu İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında masaya yatırıldı. Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, Prostat kanserinin erkeklerde vücuttaki kötü huylu tümörler arasında sıklık olarak tüm dünyada ikinci sırada yer almakta olduğu, her yıl 679 bin yeni olguya tanı konmakta olduğu belirtildi.

Toplantının ana gündem maddesi olan “Türkiye’de Prostat Kanseri İnsidansı” çalışması hakkında bilgi veren Op. Dr. Ferruh Zorlu, 01 Temmuz 2008 - 30 Haziran 2009 tarihleri arasında 1 yıl süren çalışmayı şöyle özetledi; “Türkiye genelinde prostat kanseri insidansının(görülme sıklığı) ve ülke genelinde bölgesel dağılımının bilinmemesi, tüm çalışmalarda yabancı ülke istatistiklerinin kullanılması gerekçesiyle, ayrıca birincil amaç olarak prostat kanseri insidansının saptanması, ikincil amaçların ise bölgelere göre risk faktörlerinin dağılımı, hastaların ilk başvuru nedenleri, tanı anında hastalığın evresi ve kanserli hastaların özelliklerinin saptanması olarak belirlenen çalışmada, seçilen illerin Türkiye’de devlet istatistik enstitüsünün belirlediği Avrupa Birliği bölgesel istatistik sistemine uygun, karşılaştırılabilir, istatistiksel veri tabanına göre belirlenmiştir” dedi.

Çalışmanın ön sonuçlarına gore; Prostat kanserinde belirgin artış olduğu, prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra 2. sıraya yerleştiği ve mesane kanserinin üstüne çıktığı, Ülkemizde daha önce Asya ülkelerinden biraz fazla prostat kanseri görülürken şimdi Akdeniz ülkeleri ile aynı oranda görüldüğü belirtildi ve bu oranların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişilerin doktora görünme sıklıkları, yapılan kan testlerinin artışı, tanı koymada gelişmeler gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği belirtildi. Ayrıca uzmanlar, prostat kanserinin batı tipi yaşam tarzının, hazır gıdaların fazla tüketimi gibi alışkanlıklarla artış gösterdiğini söyledi. Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bedük, prostat kanserinin görülme sıklığının ileri yaşlarda fazla olduğunu ancak yaşı yüksek insanlarda ölüm oranlarının daha düşük görüldüğünü, 30’lu, 40’lı yaşlarda ölümcül vakaların daha fazla olduğunu ve ürolojik kanserlerin erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğunu ve yüz güldürücü sonuçlar elde edildiğini belirtti. Ayrıca, ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanlar risk grubunda birinci sırayı oluşturuyor, diye sözlerine ekledi.

Bayanlar prostat kanserini önlemede etkili!

Üroonkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Haluk Özen, prostat kanserinin erken evrede yakalandığında ve doğru tedavi uygulandığında % 90 başarı sağlandığını, bir çok bayanın, yakını olan erkekleri doktora gitmeye, PSA dediğimiz basit kan testini yaptırmaya ikna ettiğini ve böylece erken tanıda önemli rol oynadıklarını belirtti. Tarama çalışmalarının önemine de değinen Prof. Dr. Özen, “Avrupa’da yapılan önemli bir çalışma var, Avrupa Prostat Kanseri Araştırması, bu çalışmada çarpıcı bir sonuç karşımıza çıkıyor; tarama yoluyla prostat kanserinden ölüm oranlarının %23 düştüğü belirtiliyor” diye konuştu.

Üroonkoloji Derneği’nden Doç. Dr. Sinan Sözen ise, PSA testinin üroloji uzmanı tarafından çok iyi tanınması ve gerekli durumlarda istenmesi gerektiğini belirterek, “Birçok hastaya yapılan PSA testi, biyopsi gibi işlemler bazen gereksiz yere isteniyor, bu işlemler lüzumsuz yere yapılmamalı. Bunlar SGK’ya da ciddi yük olmaktadır” diye belirtti.ayanlar