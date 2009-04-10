Prostat kanseri için yeni ilaç!

New York'taki Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi uzmanları geliştirdikleri yeni bir ilacın, prostat kanserini tedavi etmede umut verici bir başarı düzeyi yakaladığını açıkladı



Dr. Charles L. Sawyers, 30 prostat kanseri hastası üzerinde yapılan testlerde, 13 hastanın tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve bu hastaların kanındaki kanserle ilgili kimyasalların düzeyinin yüzde 50 oranında azaldığını bildirdi. İlaç, henüz birinci ve ikinci aşamalardaki testlerden geçiriliyor; ilacın yan etkileri ile tedaviye yönelik etkinlik belirtileri ölçülüyor. Üçüncü aşamada, etkinlik sınırları tam olarak belirlenecek ve ilaç tedavi sürecine girebilecek.



Mevcut kanser ilaçları, erkeklik hormonunca beslenen tümörlere karşı çok etkili olamıyor. Yeni ilaç erkeklik hormonuyla bağ kurarak, vücudun bağışıklık sisteminin kanserli hücrelere karşı etkili mücadele etmesine izin veriyor.





