Prostat ameliyatı olan eski vali Harput, FETÖ duruşmasına gelmedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski Vali Şahabettin Harput\'un da bulunduğu 28\'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Prostat ameliyatı olan Harput, duruşmaya katılamadı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu 27 sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkemede, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu Mahmut Kesici, kendisiyle ilgili dijital raporlarda emniyetin dikkat çektiği bazı hususları açıklamak istediğini söyledi. Kesici, cep telefonunun rehberinde, esk Vali Şahabettin Harput ve bazı sanıkların numaralarının bulunduğunu ifade ederek, \"Şahabettin Harput, Orhangazi Üniversitesi\'nin mütevelli heyetindeyken ben de aynı heyetteydim, oradan tanışıyoruz. Ayrıca üzerime atılan bazı maillerle ilgili hususlar da öne çıkarılmış, Mesela Bank Asya ile ilgili muhasebecilerimin attığı maillerde borçlu olduğumuz bankaların bilgileri vardı. Bunların içinde Bank Asya da vardı\" diye konuştu. Kesici, \"Dijital raporlarım temiz, ByLock kullanmadım, kaçma şüphem yok. Zaten 32 yıldır edindiğim mallarımı bırakıp kaçmam akıl karı değil. Bu yüzden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanık Mecit Özkelebek ise \"14 aydır tutukluyum, önceden verdiğim ifademin arkadındayım. Atılı suçlar evlatlarımın FETÖ okullarında okuması, Bank Asya\'da hesabımın olması ve üniversitenin mütevelli heyetinde yer almam. Bu nedenlerden ötürü bana suç yöneltilmesini anlayamadım\" diye konuştu.

Prostat ameliyatı olan Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması mahkeme heyeti tarafından yarına ertelendi.



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