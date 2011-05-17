Prospektüsler artık okunabilecek

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Çolak, ilaç prospektüslerinin hekimler ve eczacıların anlayabileceği şekilde hazırlandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün bu konuda çalışması yürüttüğünü anlattı.

Yeni uygulama ile vatandaşların ilaç prospektüslerini rahatça anlayabileceklerini ifade eden Çolak, şunları kaydetti:

''İlaç prospektüsleri hekimler ve eczacıların anlayabileceği biçimde hazırlanıyordu. Ama şimdi teknoloji gelişti, ilaçlara ulaşım kolaylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni çalışmasında vatandaş da prospektüsleri çok rahat anlayabilecek. Karmaşık, eczacı ve hekime yönelik literatürlerin çıkarıldığı, vatandaşın ilacı nasıl kullanması gerektiği, ilacın neye iyi geldiği veya yan etkilerinin neler olduğunu çok daha açık bir şekilde anlatan prospektüsler hazırlanıyor.''

Dünyadaki uygulamalar da bu yönde olduğu için Türkiye'nin bu uygulamaları örnek aldığını kaydeden Çolak, Türkiye'nin ilaç üreten 36 ülkeden biri olduğunu ve bu konuda birikime sahip bulunduğunu, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları takip etme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.



