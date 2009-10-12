Prospektüsler artık anlaşılabilecek

Hastaların okumakta ve anlamakta zorlandığı ilaç prospektüslerinin yerini artık 'kullanma talimatı' alıyor. 'Kullanma talimatı'nda ilacın nasıl ve ne için kullanıldığı, yan etkileri ve saklama koşulları gibi bilgiler yer alacak.



"Donepezil hidroklorür beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörüdür. Donepezil hidroklorür, esas olarak merkezi sinir sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla bu enzimin 1000 kat daha güçlü bir inhibitörüdür. Donepezil bu etkisiyle Alzheimer hastalığında kolinerjik nörotransmisyon yetmezliğinin neden olduğu semptomlarda ve kognitif fonksiyonlarda faydalı olabilmektedir."

Bu cümleleri anlayabildiniz mi?

Artık anlayabileceksiniz. Çünkü yakın bir gelecekte ilaç prospektüslerinde yer alan ve hastaların anlamasının mümkün olmadığı bu bilgiler artık ilaç ambalajlarında yer almayacak.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Birliği uyum sürecinde başlattığı yeni uygulama ile "Kısa Ürün Bilgisi" olarak adlandırılan prospektüslerin yerini "Kullanma Talimatı" alacak.

Hastalara yönelik hazırlanan "Kullanma Talimatı"nda kısa, yalın, anlaşılabilir ifadeler yer alacak. Prospektüslerden daha büyük boyutta hazırlanacak "Kullanma Talimatı"nda başlıklar halinde şu bilgiler yer alacak:

Kullanılan ilaç nedir ve ne için kullanılır

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Nasıl kullanılır

Olası yan etkiler nelerdir

İlacın saklanma koşulları.

2005 yılında çıkarılan yönetmelikten sonra başlayan uygulama ilk olarak 2006 yılında ruhsat alınan ilaçlarda uygulamaya başladı. Bu yıl sonuna kadar tüm ilaçlar için "Kullanma Talimatı" hazırlanmış olacak.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, şu anda firmalar tarafından "Kullanma Talimatı" için çok sayıda başvuru olduğunu ve tüm ilaçlarda uygulamanın başlamasının zaman alacağını belirttiler.

"Kullanma Talimatı"larının kullanılmasıyla birlikte artık ilaçlarda prospektüsler yer almayacak. "Kısa Ürün Bilgisi" olarak da bilinen prospektüsler sadece doktorlar için hazırlanacak.

İlaçlarla ilgili hem prospektüs hem de "Kullanma Talimatı"nı görmek isteyenler İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden bu bilgilere ulaşabilecek.