Britanya'nın önde gelen aylık haber-yorum dergilerinden Prospect'in “Dünyanın Yeniden İnşası İçin En Önemli 50 Düşünür” listesinde 3 Türk isim yer aldı.

"Biz durduk, onlar düşündü. Geleceği şekilendiren parlak zihinlerle tanışın” alt başlığıyla yayınlanan listedeki 50 isim arasında Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısının mücitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile “Reopening Muslim Minds” (Müslüman Zihinlerini Yeniden Açmak) kitabını kaleme alan gazeteci-yazar Mustafa Akyol yer aldı.

Akyol’un fikirleri dergi tarafından şöyle özetlendi: “İslam, özgürlükçü olabilir mi? Türk düşünür Mustafa Akyol, bu dinin zengin Ortaçağ geçmişinden yararlanarak, bunun mümkün olduğunu savunuyor.” Dergide ayrıca Akyol’un İbn Rüşd ve İbn Tufeyl gibi klasik İslam düşünürlerinin fikirlerini din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve kadın hakları gibi güncel meselelere nasıl uyguladığına da değiniliyor.

Listede ayrıca tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ve TikTok’un yaratıcısı Çinli girişimci Zhang Yiming gibi dünyaca ünlü pek çok bilim insanı, akademisyen, sanatçı ve mucit de yer alıyor.

1995 yılında daha önceden Financial Times editörü olan David Goodhart tarafından kurulan Prospect dergisi, ideolojik bir taraf tutmayan, güncel politik ve kültürel meselelere entelektüel bir gözle bakan bir yayın olarak biliniyor. Dergi, ilk defa 2005 yılında “dünyanın en önde gelen 100 entelektüeli” listesinini yayınlamış, okurlarını bunlar arasındaki “1 numara"yı oylamaya da çağırmıştı. 2005 yılında okurlar tarafından Noam Chomsky seçilmişti.

Sonraki yıllarda da dergi en önemli 100 veya 50 entelektüel listeleri yayınlamayı sürdürdü. Okuyucular, 1. sırada olacak kişinin belirlenmesi için derginin internet sitesinden oy kullanabiliyor.