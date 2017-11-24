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Spor

Prosinecki, Bosna Hersek'e göz kırptı

Prosinecki, Bosna Hersek Milli Takımı'nın başına geçmek için federasyon yetkilileriyle görüşeceğini söyledi

24 Kasım 2017 13:01

Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, Bosna Hersek Milli Takımı'nın başına geçmek için federasyon yetkilileriyle görüşeceğini söyledi.

Mehmed Bazdarevic ile yollarını ayıran Bosna Hersek Futbol Federasyonu, rotayı Prosinecki'ye çevirirken, Hırvat teknik adam da gelecek hafta federasyon yetkilileriyle masaya oturacağını açıkladı.

Prosinecki, açıklamada. Azerbaycan Milli Takımı'ndaki görevini tamamladığını ve yarın ülkesi Hırvatistan'a döneceğini belirtti. Birkaç gün önce Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkililerinin kendisi ile iletişime geçtiğini aktaran Robert Prosinecki, "Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalıştırmam için görüşmek istiyorlar. Gelecek hafta, federasyon yetkilileri ile buluşacağım." diye konuştu.

Slovenya Milli Takımı'ndan teklif aldığını ancak yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlayamadıklarını kaydeden 48 yaşındaki teknik adam, "Bosnalı yetkililerin görüşme talebinden memnuniyet duydum. En yakın zamanda Saraybosna'da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bosnalı yetkililerle anlaşmasının önünde herhangi bir engel olmadığını dile getiren Prosinecki, "Neden olmasın. Arayıp görüşmek istediler. Bosna Hersek iyi futbolculara ve iyi bir milli takıma sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Bazdarevic ile yollarını ayırmıştı.(Eurosport)

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