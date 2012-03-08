Propranolol'la içinizdeki ırkçıyı törpüleyin!

Radikal'de yer alan habere göre; yapılan araştırma, atış hızını düşürerek kalbi koruyan beta-bloker ilaçların sıra dışı bir yan etkisini ortaya çıkardı.İngiltere’de yayınlanan Psychopharmacology adlı psikoloji dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten ekibin başı Dr. Sylvia Terbeck, araştırma çerçevesinde bir grup hastaya "propranolol" verilirken bir gruba da plasebo tedavisi uygulandığını bildirdi.

Buna göre, "propranolol" verilen hastalarda ırkçılığın olmazsa olmaz bir parçası olan korku faktörünün azaldığı ve dolayısıyla bu gruptakilerin farklı etnik gruptakilere, plasebo tedavisi uygulananlara göre daha hoşgörülü baktıkları belirlendi.

Dr. Sylvia Terbeck, beta-blokerlerin ırkçılığı tedavi eden bir ilaç olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu ilaçların yalnızca hastalarda bazı bilinçaltı korkuları yok ettiğinden söz edilebileceğini kaydetti.