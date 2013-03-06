'Propaganda Tarih'i 134 yıllık seçim tarihini anlatacak

Gazeteci Mehmet Güç’ün hazırlayıp, Yapımcı-Yönetmen Tülay Yavuz’un yönettiği Propaganda Tarihi belgeseli Şehzadebaşı’ndaki Fevziye Kıraathanesi’nde atılan ilk seçim nutuklarından yola çıkarak, Osmanlı’dan bugüne, 134 yıllık seçim serüvenini anlatılıyor. Belgesel 7 Mart’tan itibaren, TRT Turizm ve Belgesel Kanalı’nda yayınlanacak.

Belgeselde, Prof. Mehmet Alkan’ın gün yüzüne çıkardığı, muhtemelen Türkiye’nin ilk propaganda plağı olan ses kaydı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin propaganda faaliyetleri, cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki seçim kampanyaları belgeselde yer alıyor.



Belgeselin yayımlanan basın tanıtımı şöyle:

Propaganda Tarihi’nde Türkiye’nin seçim süreçlerinin, günümüze yaklaştıkça önem kazandığı dikkat çekiyor. Siyasetin kendi dinamiklerinden ziyade, siyaset dışı müdahalelerin öne çıktığı süreçler, ayrıntılarıyla anlatılıyor. 1950, 1960 ve 1970’li yılların son dönemeçlerindeki propaganda faaliyetleri bu gözle irdelenip, siyaset dışı müdahalelere dikkat çekiliyor. Seçim süreçlerine etkisi açısından yeri geldikçe, askerin siyasetle ilişkisinin de, siyasetin mafyaya yönelik ilgisinin de altı çiziliyor.

Bir hükümetin istifasına yol açan mafya ilişkisi, medyanın seçtiği liderler; kaybettiği seçimler, en iyi seçim şarkısı, en etkili slogan ve sandıktan çıkan büyük sürpriz, Propaganda Tarihi belgeseliyle ekranlara taşınıyor.

Ayrıca Propaganda Tarihi’nde siyasetin sanat, edebiyat ve mizahla ilişkisi de unutulmamış. Mizah dergilerine kapak olan seçim konuşmaları, seçim meydanlarındaki şarkılı türkülü atışmalar ve hafızalardan hiç çıkmayan bir tiyatro oyunu, Propaganda Tarihi’nin notları arasında yer alıyor.

TRT Turizm ve Belgesel Kanalı’nca SekSek Production’a yaptırılan Propaganda Tarihi Belgeselinde Hıfzı Topuz, Mehmet Barlas, Nail Güreli, Erol Olçak, Selim Egeli, Nail Keçili gibi kampanya yöneticileri, uzmanlar, yazar ve akademisyenler de seçim süreçlerini yorumluyor.

7 Mart Perşembe günü saat 21.30’da yayınlanacak olan belgeselin ilk bölümü ise, 134 yıllık propaganda tarihinin bir özeti gibi. 2011’deki son seçimlerden, geçmişe doğru temposu yüksek, renkli ve hareketli bir yolculuğa çıkılmış. Soluksuz izlenen, yoğun ve meşakkatli bir yolculuk çıkmış ortaya. Yolculuğun geçmişe doğru yapılıyor olması, farklı bir anlatım diline yol açmış. Her bir seçim sürecinin geçmişle bağı, ilişkisi görünür hale gelmiş.

