Propaganda konuşmalarının kamera arkası: Stüdyodaki sinek ile mücadele

1 Kasım Genel Seçimleri'ne katılan siyasi parti temsilcilerinin TRT'deki propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Bianet’in haberine göre, TRT Haber, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimlerinde siyasilerin TRT'deki propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayınladı. Görüntülerde siyasilerin hazırlıkları, heyecanları, stüdyodaki sinek ile mücadeleleri yer alıyor. Görüntüleri yayınlayan trthaber.com, çekimlerin "en"lerinin yer aldığı bir görsel de paylaştı.

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "en düşüncelisi", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "en esprilisi", DSP Genel Başkanı Kemal Türker "en neşelisi", KP'den Eda Genç "en dikkatlisi", HKP Genel Başkanı Nurullah Ankurt "en öfkelisi", HDP'den Mustafa Sarısülük'ün alnına konan sinek ise "en inadı" olarak işaretlendi.