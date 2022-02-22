Pronto Tour YK Başkanı Onaran'dan Ukrayna krizi açıklaması: Savaş çıkarsa turizmin kaybı 10 milyar dolar olur

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "7,5 milyon turistin geldiği iki ülkeden söz ediyoruz. Savaş çıkması halinde kayıp 10 milyar dolar olur" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir devam eden gerilimin artması, Türkiye'de de bazı sektörlerde tehlike çanlarının çalmasına neden oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, olası savaşın Türkiye turizmine etkisini değerlendiren Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali onaran, savaş çıkması halinde ülkenin 10 milyar dolar kaybedeceği tahmininde bulundu.

"Ülke olarak 2022 yılını çok iyi geçirme olanağımız var"

Ukrayna pazarının özellikle son yıllarda ciddi büyüme göstererek Türkiye'nin önemli üç-beş pazarından birine dönüştüğünü anlatan Onaran, "Rusya da zaten birinci pazarımız. 7-7,5 milyon turistin geldiği iki ülkeden söz ediyoruz. Umarız ki bir çatışma ya da savaş çıkmaz. Çünkü böyle bir durumda Türkiye'nin kaybı 10 milyar dolar olur" dedi.

Rusya ve Ukrayna'dan erken rezervasyonların devam ettiğini, dolulukların yüzde 40'lar, 50'lileri bulduğunu anlatan Onaran, "Erken rezevasyonlar çok iyi gidiyor. Gözümüz, kulağımız orada. Eğer bu gerilim bir sekte vurmazsa, ülke olarak 2022 yılını çok iyi geçirme olanağımız var" diye konuştu.