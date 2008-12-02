26 Aralık’ta vizyona girecek olan 'Şeytanın Pabucu' filminin yapımcı şirketi Mia Film, Türk sinema tarihine ilk kez promosyonla filme izleyici çekmek için kolları sıvadı. Filme gidenler 6 hafta boyunca 6 otomobil kazanma şansını yakalayacaklar.



Star gazetesi yazarı Alin Taşçıyan yazısında konuya yer veriyor;



Sonunda bu da oldu, promosyonlu film de girdi hayatımıza! ‘Şeytanın Pabucu’nun yapımcı firması Mia Film altı haftada, altı otomobil verecek sinemaseverlere.



Bir film izle bir otomobil kazan! Aynı filmi defalarca izle şansını katla! Hem gülmekten kafanı önündeki koltuğa vur hem çıkışta kafana buz koymaya kendi otomobilinle git! Kazı kazan modası geçti vatandaş, izle kazan! Bunlar tabii ki filmi bu dâhiyane fikirle taçlandıran yapımcı firmanın atamayacağı kadar ucuz sloganlar, benim bu akılcı finansal çözüme yüzeysel yaklaşımımın hezeyanları sadece! Zenginin malı züğürdün çenesini yorar, kampanya sona erdiğinde Mia Film’in kasası dolmuş ben susmuş olurum. (Ama davadan kopmam. Bilumum loto kuponunu doldurmaya devam ederim. Çıkarsa bir sinema klübü açacağım, ne kadar Doğu Avrupa klasiği, feminist film örneği varsa tekrar tekrar göstereceğim!)



‘Şeytanın Pabucu’nu duymayan kalmamıştır. Hani Fatih Ürek, Aysun Kayacı’yı öpüyor diye ne haberler çıkmıştı da okumaya doyamamıştık. İşte o film... Ben ilk bülteni geldiğinde biri benimle dalga geçiyor sanmıştım. Mia Film’in sahibi ve filmin yapımcısı (başrolü de Aysun Kayacı yerine kendi üstlenebilecek kadar güzel) Banu Akdeniz, anladığım kadarıyla piyasayı etüd etmiş ve halkımızın eğilimlerini ince ince hesaplamış. ‘Şeytanın Pabucu’ projesi, özellikle senaryosu ve oyuncu kadrosu bu hesaplar sonucu ortaya çıkmış. Vizyon tarihi (26 Aralık) yaklaşırken böyle sürprizlerle filmin ateşi körükleniyor. Filmin kahramanları gibi şeytana pabucunu ters giydirmeyi kafalarına koymuşlar, memlekete hayırlı uğurlu olsun!

