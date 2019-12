Promosyonlu eğitim devrimi!

Of Kaymakamı Tuncay Sonel, promosyonlu kampanyaları ve yardımlarıyla dört ayda ilçenin çehresini değiştirdi. Okulöncesi eğitime devam eden çocuk sayısı yüzde 53’ten 93’e çıktı. Okumayı sökenlere, çok okuyana altın dağıtıldı.



Trabzon Of’ta Hükümet Konağı’na gelenler Tatlı Dil Güler Yüz Masası’nda karşılanıyor. Masanın görevlisi üniversite mezunu olduğu halde yıllardır engelli olduğu iş bulamayan Mustafa bey.



Trabzon’un Of ilçesi Kaymakamı Tuncay Sonel, göreve geldiği dört ayda çoğu eğitime yönelik bir çok projeyi hayata geçirerek ilçenin çehresini değiştirdi. Kaymakam Sonel, ‘promosyonlu’ kampanyalarıyla kısa sürede ilçede istatistikleri değiştirmeyi başardı.



Yatılı okuyan liseli çocuklara yemek yardımı, kitap okuyan öğrenciye ve okuma yazma öğrenen vatandaşa altın, çocuğunu okulöncesi eğitime gönderen ailelere beyazeşya diyen Sonel, toplutaşım araçlarında kitap okuma kampanyası başlattı. Kaymakamlığa ‘Tatlı Dil Güler Yüz Masası’ kurarak, vatandaşa güler yüzlü hizmet vermeye çalışan ve başarılı kamu görevlilerini yurtdışı gezisiyle ödüllendirdi.



Yılın kaymakamı seçildi



Sonel, Of’a geleli daha dört ay olmasına rağmen, okulöncesine devam eden öğrenci sayısını yüzde 53’ten yüzde 93’e ulaştırdı, köylerden ilçelere gelerek yatılı okuyan 130 liseli öğrenciye ücretsiz yemek desteği başlattı, kitap okumaya ilgiyi artırdı.



Meslek hayatı boyunca başarılarıyla sayısız ödül sahibi olan 39 yaşındaki Sonel, son olarak 2008 yılında İZDER (Seçilmiş ve Atanmışları İzleme Derneği) tarafından yılın Kaymakamı seçildi.



Sonel’in, Of Kaymakamı olduğu Eylül 2008 tarihinden bu yana başlattığı projelerden bazıları şöyle:



Annelere çekyat



Of’ta bir önceki yılda okulöncesi eğitim yüzde 53 iken, ‘Gonca Güllerimiz Solmasın’ projesiyle bu oran yüzde 93’e çıkarıldı, beş yeni anasınıfı açıldı. Annelerin çocuklarını okul öncesi eğitime göndermelerini teşvik etmek için, ihtiyaç sahibi 200 anneye televizyon, buzdolabı, çamaşır makinası, yemek takımı, çekyat gibi hediyeler verildi. Ayrıca projede başarılı olan ve kurayla belirlenen beş anasınıfı öğretmeniyle, beş okul müdürü Selanik gezisiyle ödüllendirildi.



Yemekler düzeltildi



Köylerden ilçe merkezlerdeki liselere gelen ve sağlıksız bir şekilde öğle yemeği yiyen 130 lise öğrencisine 2008-2009 eğitim yılı sonuna kadar her gün dört çeşit sıcak yemek ücretsiz verilmeye başlandı. Projeyle öğrencilerin yemek yiyeceği mekânlarda iyileştirildi.



İlçe genelinde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için her ay 26 okuldan en fazla kitap okuyan 26 öğrenci kitap ve altınla ödüllendiriliyor. Her öğrenci okuduğu kitabın özetini okul idaresine sunuyor, en çok kitap okuyan ve kanıtlayan öğrenci altını almaya hak kazanıyor.



Dairede okuma vakti



Resmi dairelerde bir saatlik okuma saati belirlendi. Bu saatte bütün kamu görevlileri işlerini bırakarak kitap okuyor. Bu saatlere uyan 15 kamu görevlisi, sinema, tiyatro ve akşam yemeğiyle ödüllendirildi.



İlçeye bağlı kasaba ve köylerdeki kahvehaneler de tespit edilerek buralara kitaplık oluşturulması için çalışma başlatıldı.



Sök okumayı, al altını



İlçede okuma yazma bilmeyenler tespit edilerek kursa alındı. Başarılı olan kursiyerler altınlı belgeyle, proje yürütücülerinden en başarılı altı kamu görevlisi de Halep-Şam gezisiyle ödülendirilecek.



Of-Trabzon arası yolcu taşıyan beş belediye otobüsünün arka koltuklarına özel cepler yaptırılarak, bu ceplere birer kitap konuldu. Bu sayede, yolculuk sırasında yolcuları kitap okumaya özendirme amaçlandı.



Başarılı ve çalışkan kamu görevlileri Kaymakamlıkça hayırseverlerin de desteği alınarak yurtdışı gezileriyle ödüllendiriliyor. Bu kapsamda okulöncesinde başarılı olan beş öğretmen ve beş okul müdürü İstanbul ve Selanik gezileriyle ödüllendirildi. Yine okuma yazma kurslarında başarılı olan altı kamu görevlisi Halep Şam gezileriyle, ÖSS’de 2008’de dört yıllık ve üstünü kazanan öğrenci sayısı 27 iken, bu sayının 2009’da üç katı yani 81 olması durumunda da sekiz kamu görevlisi İtalya gezisiyle ödüllendirilecek.



İki büklüm çalışmaya son



Tüm ilçede, 1024 öğrenciye evde rahatlıkla ders çalışabilmeleri için birer ders çalışma masası dağıtıldı. Projeyle, öğrencilerin yerlerde, sağlıksız bir ortamda ders çalışmasının önüne geçilmeye çalışıldı.



İlköğretim çağındaki 212 yetim ve öksüz çocuk tespit edilerek onlara birer mektupla, ‘Eğer annen veya baban hayatta olsaydı, özlemini çektiğin, anne ve babandan almasını istediğin şey ne olurdu?’ sorusu yöneltildi. Bazı çocuklar bu soruya, bisiklet, bazıları dondurma yanıtını verdi. Verilen yanıtlar doğrultusunda, bisiklet, bilgisayar, dondurma, genç odası, oyuncak gibi hediyeler ilçe esnafının da desteğiyle çocuklara verildi.



Hükümet Konağı’na gelen vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Tatlı Dil Güler Yüz Masası oluşturuldu, burada görevli personel tatlı dil ve güler yüzle karşıladığı vatandaşın resmi dairelerdeki işini dala kolay ve hızlı yapabilmesini sağlamaya çalışıyor.



Tatlı Dil Güler Yüz Masası’nda, üniversite mezunu olan ancak yıllardır iş bulamayan, hem babası hem de ablası gibi engelli olan Mustafa Kabahasanoğlu görevlendirildi.