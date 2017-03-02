Promosyon ödemeleri başladı; hangi emekli kaç lira alacak; şartlar neler?

Emeklilere promosyon ödemeleri başladı. Emeklilere maaşlarına ilaveten verilecek olan ödemeler üç ay boyunca sürecek. 11,5 milyon emeklinin tamamı hemen ödeme almayacak.

Ödeme zamanı nasıl belirlenecek?

Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara martta, 3-1-8 olanlara nisanda, 6-4-2-0 olanlara ise mayısta ödenecek. Para, o ayki maaş alınan tarihte hesaba geçecek. Her ayın 21’inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart’ta alacak.

Kime ne kadar ödeme yapılacak?

Maaşa ilave promosyon 300-450 lira arasında olacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayana promosyon verilmeyecek.

Hangi bankalarla protokol imzalandı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) toplam 16 bankayla protokol imzaladığını duyurdu. Bu bankalar emeklilerin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5’ine denk geliyor. Bankalar şöyle: Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Akbank, Burgan, Vakıfbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabanka, PTT, Denizbank, ICBC Turkey.

Promosyon ödemelerini almak için şartlar neler?

Promosyon için bankaya, “3 yıl maaşımı taşımayacağım” sözü verilecek. Bunun için sözleşme imzalanacak.

Bankaya gidemeyen emekli ne yapacak?

SGK, dileyen emekliye evde maaş ödemesi yapıyor. Promosyon konusunda SGK’yı veya bankayı arayıp sözleşmeyi evde imzalamak istediğinizi belirtebilirsiniz.