Promitheas Patras - Beşiktaş Sompo Japan: 80-72

İSTANBUL (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4\'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras\'a 80-72 mağlup oldu.

Dimitris Tofalos Arena\'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde geçen Promitheas Patras, soyunma odasına ise 34-32 önde gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 53-52 önde tamamlayan Yunan ekibi, son periyotta da Beşiktaş\'a skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 80-72 galip ayrıldı.

18\'er sayı kaydeden Promitheas Patraslı Rion Brown ve Beşiktaşlı Ivan Buva maçın en skorer isimleri oldu.

Promitheas Patras gruptaki 4\'üncü maçında 4\'üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise üçüncü yenilgisini aldı.