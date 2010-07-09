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Kültür-Sanat

Prometheus İstanbul'a da geliyor

İnsanlığa medeniyeti ve bilgiyi armağan eden Prometheus, üç farklı oyunla İstanbullu tiyatroseverlerin karşısında...

09 Temmuz 2010 03:00

T24- İstanbul 2010 AKB Ajansı tarafından geliştirilen bir sahne projesi bu ay meyvelerini verecek. Türkiye, Yunanistan ve Almanya’dan üç tiyatro topluluğu mitolojideki Prometheus efsanesine, ortak çalışmalar sonucunda sahnede üç farklı yaklaşım getirecekler.

9-15 Temmuz tarihlerinde Atina’da sahnelenecek “Promethiada” projesi performansları 18-28 Temmuz’da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.


Prometheus, mitolojide ateşi kullanarak insanlığa medeniyeti ve bilgiyi armağan eden bir kahraman. Prometheus, özünde Avrupa kültürünün temellerini oluşturmuş olan efsanevi bir figür olarak kabul ediliyor. Üç farklı tiyatro topluluğunun işbirliği sonucunda ortaya çıkan “Promethiade” projesiyle bu efsanevi figüre yeni bakış açıları getirilecek.


STÜDYO OYUNCULARI


“Promethiade” projesi kapsamında Yunanistan’dan Attis Tiyatrosu'nun sahneleyeceği “Zincire Vurulmuş Prometheus” İstanbul 2010 AKB Ajansı’nın yapımcılığında gerçekleşti.


Yönetmenliğini Theodoros Terzopoulos, sahne tasarımını Arte Povera hareketinin yaşayan en önemli temsilcilerinden Yannis Kounellis’in yaptığı oyun, 9 Temmuz’da Atina’da gerçekleştirilecek prömiyerinin ardından 26-28 Temmuz tarihlerinde Rumeli Hisarı’nda İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.


“Zincire Vurulmuş Prometheus”da Prometheus rolünü Yetkin Dikinciler oynayacak. Şahika Tekand yönetiminde Stüdyo Oyuncuları ise 18 - 19 Temmuz’da Harbiye Muhsin Ertuğrul’da “On Adımda Unutmak (Anti-Prometheus)” gösterisini sahneleyecekler. Alman tiyatro yönetmenlerinin oluşturduğu Rimini Protokoll grubunun “Prometheus Atina’da” adlı eserleri daha sonra yine üç ayrı ülkede tiyatro severlerle buluşacak.

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