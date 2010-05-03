T24 - Bolu'da 5 yıldızlı otel yaptıran bir iş adamı, 300 yıllık meşe ağacını kesmemek için ek 1 milyon dolar harcayarak otelin projesini değiştirdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bolu'nun Karacasu Beldesine 2007 yılında 5 yıldızlı otel yapılması için çalışma başlatıldı. Bu yıl bitirilmesi planlanan Gazelle Spa Resort Otel, 26 bin metre kare kapalı ve 5 bin metre karelik spa alanına sahip. 166 oda ve 400 yatak kapasitesine sahip olan otel, 15 milyon dolara mal olacak. Otelin hizmete girmesiyle birlikte 100 kişi iş imkanı bulacak.



Gazelle Spa Resort Otel Genel Müdürü Halit Ergül, otelin son teknoloji ile doğaya uyumlu yapıldığını belirterek, ''otelimiz spası ile kendini gösterecek. Spanın içerisinde kum, tuz, hamam terapileri, macera duşları, termal havuzlar, ışık şovlar, yerli ve yabancı masözlerin masaj yapacakları masaj salonları olacak'' dedi.





Projeyi değiştiren ağaç



Ergül, otelin yapıldığı alan içerisinde bulunan oldukça büyük meşe ağacı hakkında bilgi almak için Bolu'da görev yapan orman mühendisleri ile görüştüklerini anlatarak, şunları söyledi:



''Orman mühendisleri meşe ağacının 300 yaşında olduğunu söyledi. Biz bu ağacı kesmeye kıyamadık ve otelin projesinde değişiklik yapmaya karar verdik. Ağacı kesmiş olsaydık binayı tek blok olarak çıkacaktık. Meşe ağacı yüzünden binayı ikiye böldük. Bu da bize 1 milyon dolar gibi ek masraf getirdi. Biz ağacımızdan memnunuz. Biz 1 milyon doları kazanabiliriz ama bu ağacı bir daha kazanamayız.''



Otelin 150 dönümlük bir orman arazisi içerisinde olduğunu, orman içerisine küçük bir hayvanat bahçesi yapmak istediklerini de belirten Ergül, ''hayvanat bahçesinde karaca, ceylan, küçük kümes hayvanları, keklik ve bıldırcın gibi hayvanlar olacak. Bu sayede otelimize gelen tatilciler doğa ile iç içe bir tatil yapma fırsatı bulmuş olacak'' diye konuştu.







