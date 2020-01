Projesi'nde dünyaca ünlü mimarların imzası var

İSTANBUL, (DHA)- Milas Kaplankaya Ceviz Sırtı bölgesinde10 bin metrekarelik alan içerisinde 76 villalayı kapsayan bir de mahallesi bulunan 141 odalı lüks otel\'in proje yönetim hizmetleri verdiği 1. etabında yaşam başladı. CAPITAL Partners\'ın Bodrum Kaplankaya yatırımı tamamlandığında bir buçuk milyar dolara mal olacak. Yatırımın projesini dünyaca ünlü mimarlar gerçekleştirdi.

CAPITAL Partners’ın tamamlandığında 1.5 milyar dolara mal olacak Bodrum Kaplankaya yatırımında Turner International’ın proje yönetim hizmetleri verdiği I. Etap’ta yaşam başladı. Kaplankaya\'nın Ceviz Sırtı bölgesinde10 bin metrekarelik spa alanı olan 141 odalı lüks otel, ayrıca 76 villayı kapsayan bir de konut mahallesi bulunuyor. 17’si Executive King kategorisi olmak üzere 66 yamaç odası, 69 otel odası ve 6 otel suite\'i olmak üzere toplam 141 odaya sahip olan otel misafirlerine, spa alanı, rehber eşliğinde yürüyüş, bisiklet turları ve su sporları gibi çeşitli aktiviteler sunuyor. Ayrıca 38 terapi odasında, Canyon Ranch\'e özel, Batı ve Doğu’ya özgü sağlık ve wellness uygulamaları birleştirilerek -beden, ruh ve zihni yenileyen- dünyaca meşhur sağlıklı yaşam deneyimleri sunuluyor. Projenin konut tarafındaki ilk bölümünü oluşturan 175 ila 600 m2 arasında değişen 11 farklı mimari plana sahip 76 villa sahiplerine Haziran 2016’da teslim edildi.

ÜNLÜ İSPANYOL MİMAR CARLOS FERRATER\'İN İMZASINI TAŞIYOR

Doğa ile uyumlu Kaplankaya’nın Ceviz Sırtı Bölgesi’nin mimari projesi İspanyol mimar Carlos Ferrater (Office of Architecture in Barcelona) tarafından gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda tamamlanacak olan Kaplankaya’nın diğer etaplarının mimarları ise yine dünyanın en ünlü mimarları; Foster & Partners, Can Çinici, Han Tümertekin, Steven Holl, Robert Stern, Nevzat Sayın, Şevki Pekin, Baumschlager Eberle.

Milas bölgesinde bulunan Kaplankaya’ya Bodrum/Milas havaalanından, karayoluyla 50 dakika içerisinde veya denizden veya helikopterle ulaşım sağlanıyor. Bozbük, Kazıklı, Gürçamlar ve Kızılağaç\'tan oluşan güzel Ege köyleri Milas ilçe sınırında ve yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip. Bu köylerde istihdam edilebilir nüfusun büyük bir kısmı olan bin 700 kişi kırsal kalkınma stratejisini de içeren Kaplankaya projesinde çalışmaya başlamış.

