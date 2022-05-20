Projenin bitiş süresini beğenmeyen Erdoğan’dan müteahhide tepki: Ne diyor bu ya!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, projenin müteahhidini sahneye çağırdı.

Projenin bitiş tarihini soran Erdoğan, müteahhitten "36 ay" yanıtını alınca şu ifadeleri kullandı: "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci) 36 aydan 30 aya indi. Ne diyor bu ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii’ni ne kadar zamanda bitirdi?"

Müteahhitten bir yıl içerisinde projenin bitirilmesi için söz alan Erdoğan, “Kesinlikle önümüzdeki yıl bu günlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz sen merak etme. Gece-gündüz full time çalışacaksınız. Şahit olun, söz diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir” dedi.