Projelerin de mi hatırı yoktu?

Hükümet veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kimse Prof. Dr. Türkan Saylan'ın cenazesine katılmadı oysa Saylan'ın başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 20 yıl içinde 16 projede MEB'le işbirliği yapmıştı.



Radikal'in haberine göre; Prof. Dr. Türkan Saylan son yolculuğuna on binler tarafından uğurlanırken, hükümet veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) kimse ne Saylan için düzenlenen törene ne de cenazeye katıldı. Oysa Saylan’ın başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 20 yıl içinde 16 projede MEB’le işbirliği yaptı. Burs verilecek kız çocukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yardımıyla seçildi. Dernek 32 yurt, 56 da okul yaptırdı.



ÇYDD hayata geçirdiği pek çok proje ile eğitime destek verdi. İlk ve ortaöğretimde okuyan 36 bin kıza, yükseköğretimde okuyan 29 bin öğrenciye burs veren ÇYDD, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) da destek olacak toplum merkezleri yaptırdı. Projeler hayata geçirilirken MEB’in il ve ilçelerdeki yetkilileriyle işbirlikleri yapıldı. Derneğe okullardan gelen yardım mektupları karşılık buldu.



İşte o projeler



ÇYDD’nin MEB ile irtibat kurarak hayata geçirdiği ve çoğu devam projeleri şunlar:

* Anadolu’da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak

* Kardelenler

* Baba Beni Okula Gönder

* Meslek Liselerinde Elektronik Eğitimi Alan Gençlere Destek

* Bilgi Toplumu Kızları

* Her Kızımız Bir Yıldız

* Geleceği Taşıyan Kızlar

* Geleceğin Sigortası Kızlarımız

* Geleceğin Aydınlık Kızları

* YİBO’ları İyileştirme

* Anasınıfları ve Okul Parkları

* Okullara Kitaplık

* Anadolu Okullarını Müzik Aletleriyle Donatma



ÇYDD'nin Saylan’sız ilk günü



Derneğin Şişhane’deki genel merkezi hareketliydi. Saylan’ın çiçeklerle ve yazdığı kitaplarla donatılmış masasının karşısındaki uzun masada ise yönetim kurulu üyeleri çalışıyor. Çalışmaları başsağlığı ziyaretleriyle bölünüyor. Yaşlı bir kadın Çapa Tıp Fakültesi’nde senelerce Türkan Saylan ile çalıştığını anlatıyor. Saylan’ın ardından dernek çalışmaları aynen devam edecek.

ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Gülsün Kaya “Her üyenin görev alanları belli, en kısa zamanda da toplantı yapılacak” dedi.

