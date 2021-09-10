Projeler oylama sunulmuştu; İBB, İstanbul'un ilk katılımcı bütçesini hayata geçiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bütçe senin karar senin ”sözleriyle duyurduğu İstanbul’un ilk katılımcı bütçesi şekillendi. İstanbullular İBB’nin proje ortağı oldu. Katılımcı bütçe uygulaması kapsamında 2022 yılında devreye alınacak projelerden bazılarını yarın İmamoğlu tanıtacak.

Modele destek veren İstanbullulardan gelen 4 bin 873 proje, incelendi. Bunlardan 191’i oylamaya sunuldu. 27 proje öne çıktı. Dikkat çeken 5 proje için öneride bulunan İstanbullular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Saraçhane’deki binasında gerçekleşecek buluşma ile projeler kamuoyuna açıklanacak.

21-29 Ağustos tarihleri arasında https://butcesenin.istanbul/ üzerinden gerçekleştirilen seçimde 147 bin 837 kez oy kullanıldı. Oylama sonucunda; çevre, sağlık, ulaşım, sosyal hizmetler, kültür, imar ve şehircilik alanındaki toplam 27 proje öne çıktı.

İçerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen projelerden 5’i İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanacak.

Halktan ve sivil toplumdan gelen talepler, İBB yatırım planlamasıyla birleştirip bütçeye alınacak. Seçilen projelerin ilgili birimlerin bütçesine dAhil edilmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi süreci de kamuoyu ile paylaşılacak. Proje kapsamında dikkat çeken tüm projelerin detaylarına, (https://butcesenin.istanbul/) internet sitesinden ulaşılabilecek.

Katılımcı bütçe modeli nedir?

Katılımcı bütçe, halkın doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleri ile ilgili kararlara aktif katılımı anlamına geliyor. Katılımcı bütçenin amacı, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kaynakların adil kullanımının sağlandığı yönetim anlayışını hâkim kılmak.

TIKLAYIN | Murat Yetkin: Katılımcı bütçe modelinin İstanbul, sonra Ankara’da tutması, Türkiye’deki diğer belediyelere de ufuk açacak bir imkân olabilir