Murat Yetkin: Katılımcı bütçe modelinin İstanbul, sonra Ankara’da tutması, Türkiye’deki diğer belediyelere de ufuk açacak bir imkân olabilir

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, İstanbul'un ilk katılımcı bütçe çalışmasını değerlendirdi. Yetkin, "Katılımcı bütçe modelinin İstanbul, sonra Ankara’da tutması, Türkiye’deki diğer belediyelere de ufuk açacak bir imkân olabilir" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "İstanbul’un ilk katılımcı bütçe çalışması İstanbul Kent Konseyi ile İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğünün koordinasyonuyla yürütülmüş. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi çalışmada önemli rol üstlenmiş. Bu amaçla açılan www.butcesenin.istanbul internet sayfasına 2-15 Ağustos tarihleri arasında 4873 proje önerilmiş İstanbullular tarafından bunun yüzde 96 küsuru bireysel öneriler olmuş, yüzde 3 küsur kadarı da kurumsal. En çok proje önerilen alan, İstanbul’un en büyük derdi ulaşım konusunda olmuş, yüzde 25’e yakın. Onu yüzde 21 ile çevre konusundaki projeler izlemiş. Üçüncü sırada sosyal hizmetler gelmiş, yüzde 17 ile. Katılımcı bütçe modelinin İstanbul, sonra Ankara’da tutması, Türkiye’deki diğer belediyelere de ufuk açacak, yerel yönetimlerle sivil toplumun işbirliğini güçlendirecek bir imkân olabilir. İzleyelim." ifadesini kullandı.